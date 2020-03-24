辛龍痛失愛妻劉真　傷心過度想輕生

44歲台灣女藝人及有「國標女王」之稱的劉真不敵病魔於22日病逝，痛失愛妻的辛龍，一度傳出想不開，想跟隨愛妻輕生，據他們之間的好友透露，和他們夫婦倆一起吃飯，看到的盡是幸福美滿，強烈感受到他們夫妻間的恩愛，相處時有開心和歡笑，每次看到他們都超開心的，辛龍曾和他說，在家裏他不用做任何事情，並強調世界上最開心、最美的事情，就是坐在家裏的角落，然後看着老婆劉真在他面前，就算只是從客廳走進廚房，再從廚房走回客廳，他都覺得是世界上最美好的事。

辛龍曾在家中暈倒

辛龍和劉真結婚6年，和劉真從戀愛到結婚生女，看在所有朋友眼中都羨慕，也是圈內恩愛夫妻的典範，這樣的幸福心境，卻從劉真因心臟主動脈狹窄動手術後，完全改變了，原本不願放手的辛龍，也只能放手，但他和劉真相處的幸福美麗的景象，留在所有朋友心中。朋友間都都擔心辛龍會有創傷後遺症，加上劉真住院以來，篤信佛教的辛龍每天茹素祈福，希望可以為劉真祈福，長期失眠的他更因為體力透支，有次差點暈倒在家裏，現在劉真走了，外界更難以想像他接下來的日子該怎麼熬過，相信4歲女兒霓霓是他活下去的動力。

定情日變忌日

縱使不捨，但辛龍仍然要堅強為愛妻辦理後事，劉真於22日晚22時病逝，她的追思會將在4月22日舉行，22這個數字對辛龍來說，充滿他與愛妻劉真的甜美回憶，兩人於7月22日正式交往，從此以後，每個月的22日成為他們的慶祝日，或許是一起吃個晚餐，或許是他送給劉真一項小禮物。正因這個數字如此重要，所以劉真的最後逝世時間為22日22時，追思會也選在4月22日，現在首日追思靈堂開放日也訂在14時22分，令人感受辛龍對愛妻的深情。