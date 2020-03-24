自傳重見天日！活地爆前度虐打養女與兒子裸睡

現年84歲的荷里活鬼才導演活地亞倫（Woody Allen）原定今年4月推出自傳《Apropos of Nothing》，不過本月初出版社Hachette Book Group近80名員工，響應由活地兒子Ronan Farrow與養女Dylan Farrow發起的罷工，出版社最終亦因受壓而決定取消出版自傳。不過原來另一間出版社Arcade Publishing昨日已低調將活地的自傳推出。有傳媒隨即亦大爆本書的內容，活地有提及他與49歲養女即現任妻子宋儀的鮮為人知的關係！

與養女結婚20多年的活地表示宋儀22歲時，二人才開始戀愛關係。他說：「她已準備好深入發展，只要有人可以給她關愛。」不過後來被活地當時的影星女友美亞花露（Mia Farrow）揭破關係！據活地指有一天她發現他與宋儀的裸照，隱藏已久的父女亂倫關係終於被揭破。活地在自傳中說裸照是二人非常早期的關係期間拍攝。他說：「當時我們情慾高漲，彼此握緊的手都分不開！」當時美亞拎住張裸照找他當面對質，他表示自己可以理解她的震驚、沮喪、憤怒，認為是正常人會有的反應。

此外，活地在自傳中指控美亞曾虐待養女宋儀，他爆料指如果宋儀英文學不好，她會要求宋儀身體倒立，並不斷以言語威脅，甚至把宋儀反鎖在房間裡虐打，然後揚言不再提供她的大學學費。他說：「當我帶住宋儀一起離開時，不是一個忘恩負義的孤兒背叛所謂善良又充滿愛心的代表（美亞），而是將她從破爛的生活中變好了。」

而活地亦在自傳中狂數臭美亞，指她與兒子Ronan裸睡直至兒子11歲。雖然美亞曾有指兒子Ronan是她與巨星前夫法蘭仙納杜拉（Frank Sinatra）所生，但活地就在自傳說：「我認為他（Ronan）是我的兒子，不過我會永遠都不會知道真相。」而活地更暗示美亞背住他偷食。他說：「她當時或者仍與法蘭上床，她曾暗示過，而以我所知她或者與好多人偷食過。」