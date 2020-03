【終年50歲】美國變裝男星因新冠肺炎離世

疫症又奪去一名人生命!美國變裝表演者Mona Foot昨日因新冠肺炎引起的併發症離世,終年50歲。

Mona的死訊由好友兼前《天橋驕子》(Project Runway)得主Geoffrey Mac於Instagram公布。他在片段中哭着說:「今日我痛失我的最好朋友,Nashon Wooden(Mona原名)。面我只想確保外面所有人保持健康,因為病毒好厲害,大家要互相照顧。而我真的好遺憾。」另有指Mona的另一好友表示自己因為沒有症狀而已由醫院回家。

Mona一直任變裝表演者,2017年曾退出。2018年曾復出為變裝節Wigfest表演,他當時以神奇女俠形象示人。

另方面,《孤星淚》(Les Miserables)美國男星Aaron Tveit亦在Instagram留言表示不幸確診新冠肺炎。他自言症狀雖然輕微,但失去了味覺同嗅覺,並呼籲大家不可輕視呢個病。此外,音樂劇《Come From Away》美國演員Chad Kimball亦確診新冠肺炎,他留言表示上周二接受測試,周六收到報告確診,有感冒症狀。而《The Young and the Restless 》美國視星Greg Rikaart亦中招,形容是人生中最困難的一次經驗,兩星期前感不適,現已獨立隔離。