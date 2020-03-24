將從峇里島搬回韓國　嘉熙唔舒服帶仔去玩遭鬧爆

韓國After School出身的39歲女歌手嘉熙，2016年與企業家楊俊武結婚，同年10月一索得男，並於前年6月誕下次子，她與家人因為韓國霧霾問題嚴重，去年搬到印尼峇里島居住，經常在Instagram分享在當地享受陽光與海灘的照片。

日前嘉熙上載與兩個兒子在海邊玩水的照片，並寫道：「有一段時間因為身體不舒服，也因為新冠肺炎疫情的問題，在家中隔離期間，為了孩子而鼓起勇氣，來了海邊，相隔多時在海灘盡情玩耍，也吃了午餐，希望孩子能夠盡情玩耍的時間可以快些到來。」其後不少網民鬧爆嘉熙在隔離期間外出，即使沒有確診新冠肺炎，但在非常時期亦不應帶小朋友到海邊玩。

嘉熙昨日刪除照片，並發文解釋：「我們去了家附近的遊樂場玩，也上了山，戴着口罩去了動物園，只要是能夠讓孩子玩一會兒的環境，父母都是會為他們製造的。」她又指兩個兒子雖然本身還有少許咳嗽和流鼻水，但去完玩水和曬太陽後，咳嗽和流鼻水的症狀都已消失：「看見他們吸收了陽光和玩沙後感冒痊愈的樣子，再次令我感受到大自然的力量。」

不過嘉熙卻在文尾表示打算暫時搬回韓國：「這個地方（峇里島）愈來愈危險了，也很難接受檢查，假如生病了，也不能出國，一切事情都會變得困難，最近對韓國生起了尊敬的心，因為對韓國的信賴而決定暫時回去。」

大批網民對嘉熙的發言大感不滿，指她一方面指小朋友靠大自然的力量便可以治愈感冒，其後又因為疫情而決定返韓，其後嘉熙不勝惡評，曾將Instagram帳號轉為非公開，之後又發文承認自己的發言未夠深思熟慮，對令網民失望表示抱歉，又對在她惹起爭議的報道中出現她與兒子的照片感到心痛。