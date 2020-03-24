Ig刪晒與男友所有合照　Halsey傳與前度翻撻

25歲美國新紮天后Halsey上月與《變種特攻》（X—Men）系列「快銀」一角上位的男星Evan Peters慶祝情人節，並於Instagram（Ig）公開二人在瑞士浸溫泉的甜蜜照片。不過昨日Halsey將以前公開過與男友的照片全部從Ig中刪走只剩下情人節合照。Fans即懷疑二人已分手！

有Fans向Halsey留言叫她證實是否與男友分開，亦有Fans懷疑她與歌手前度Yungblud翻撻。Halsey周日Ig上載周日晚餐照片而Yungblud亦有上載同一張照片。有Fans轉載照片並留言問Halsey係咪整晚餐畀Yungblud食？另有Fans留言指希望二人結婚並生漂亮的BB。

Halsey與Yungblud於去年9月分手後不久女方與Evan被見到在洛杉磯六旗山主題公園玩因而被傳緋聞。拍拖一個月後Halsey即以女友身份出席Evan主演的劇集《美國怪談》（American Horror Story）100集慶祝活動，去年除夕二人更一齊在澳洲倒數慶祝新年。