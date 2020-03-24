康復至少6日　布志綸仔仔疫情爆發前中肺炎

歌手布志綸到電台宣傳新歌《喘一口氣》，表示寫歌時都keep住浪漫感覺，講到MV在布拉格拍攝，他表示拍MV前都去過一次布拉格，覺得像穿越了去16世紀的歐洲。2月29日生日雙魚座的他笑言自己愛幻想：「喺studio幻想去到呢個舊城市有浪漫嘅遭遇，於是就寫咗一首歌關於呢個發夢嘅感覺，都好啱大家呢排冇得出街，可以聽歌發下夢，畀啲Inspiration大家，想大家忘記唔開心嘅嘢。」問到疫情對他可大影響？他坦言對全行大影響：「但無法，呢段時間係難捱，大家要團結一致，依家好似嚴峻咗，我識有啲樂手喺蘭桂坊度做show，都叫佢哋唔好做住。」

他又透露囝囝在疫情爆發前患上肺炎，知道一個人中肺炎要用五、六日才康復：「所以如果香港疫情大爆發，香港醫療會負荷唔到。（依家囝囝要特別小心啲？）佢困喺屋企都好悶，想帶佢出去玩又驚，所以盡量留喺屋企或去相熟嘅朋友度，家長都辛苦，要諗佢哋有咩玩，唔使返學又要負擔學費。」他又坦言現時都有開始創作，想寫勵志歌，亦掛住Mr.，但笑言其他成員比他還要忙：「所以都未知幾時可以有Mr.嘅音樂，要問佢哋先，但我承諾會全副心機做好Mr.嘅音樂。」