足本錄音曝光　Kim為老公死撐激嬲Taylor發言人

美國樂壇天后Taylor Swift曾批評死敵饒舌天王Kanye West於歌曲《Famous》歌詞嘲諷她，之後被對方公開2016年電話錄音，證明早已獲她批准。而足本錄音日前網上流出，證明Kanye講大話。錄音中Taylor並沒有確實答應Kanye在歌曲可用她的名字，更沒有同意讓他稱呼她為「八婆」。

連日來Taylor、Kanye與老婆Kim Kardashian均未有回應，直至昨日，Kim於Twitter發聲明指Taylor透過宣傳人員講大話，指Kanye從未打過給他們要求批准。他們顯然有傾過，所以我當初才將錄音公開。當時冇人否認過沒有她的批准而在歌詞中用「八婆」這個字眼。

而Taylor的宣傳人員Tree Paine即時在社交網留言回應反擊，並公開當時冇刪減過的聲明。她指Kanye當時沒有打來問Taylor批准，只是要求Taylor在好的Twitter戶口公開他的歌曲《Famous》。她當時拒絕並警告過他。而Taylor亦唔知道在歌詞中有句：「我令那個八婆出名。」