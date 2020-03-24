拍片為醫護打氣　BTS世巡受疫情影響延期

新冠肺炎疫情肆虐全球，不少大型活動都因疫情關係取消，韓國人氣男團防彈少年團（BTS）原定下月11、12、18及19日舉行的四場首爾演唱會，所屬的Big Hit事務所早前已宣布演出取消，而他們原定於下月25日展開世界巡唱，但首站美國加州聖塔克拉拉的場館已於早前宣布暫時關閉，粉絲都十分關心BTS的演唱會會否受到影響。

Big Hit事務所今午表示，BTS的世界巡唱很可能會因為全球的疫情而難以準備及舉行，可能要取消或押後部分城市的演出，現時正在留意原定舉行演唱會的國家及城市的狀況，為了所有人的健康和安全，將全力聽取政府、主辦方及演出場地的建議，會透過當地主辦方宣布有關安排。

對於已取消的首爾演唱會，Big Hit事務所表示正準備可以舉行演唱會的日期和場地，而成員正在為因為演唱會取消而感到傷心的粉絲，準備更完美的演唱會，希望大家諒解。

另外，BTS最近拍片為全國醫護及國民打氣，影片昨日公開，片中成員感謝在艱難時期為了國民的安全和生命而與病毒戰鬥的軍官護士、醫務人員及防疫人員，成員Jin說：「最近感受到本來熟悉的每一天是有多大意義，站在觀眾席空無一人的舞台上，才知道能夠和你們身處在同一空間是有多珍貴。」他們又指雖然很多人都因為疫情而要把自己孤立起來，但希望大家不要失去勇氣和意志，一起克服難關。