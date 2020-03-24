連詩雅留家食飯避炎　黎紀君餅店捱得住

藝人連詩雅（Shiga）、黎紀君和刑慧敏拍攝飲食節目，Shiga稱自己廚藝不精，只會煲湯，所以下廚工作就交給紀君和慧敏，她就做「食家」負責試食：「平時煮即食麵或者番茄炒蛋都可以，但太複習真係唔識，咁我最叻都係蒸海鮮，因為我洗得好乾淨！。」

她表示想趁住今次拍煮嘢食節目，想鼓勵大家多點在屋企食嘢，她說：「我都不斷勸身邊啲人，唔好出街食飯，因為最近有個超級好嘅朋友，同一個確診嘅人喺日本食咗一次飯，當佢知道對方確診，都有即刻去政府隔離中心，亦有去醫院做檢查，好彩最後都冇事。（你有冇見過佢？）就係佢日本返嚟後冇見過，仲諗住見。」

講到不少需要隔離人士被發現戴住手帶周圍走？她謂：「當然唔好，為自己為別人着想啦，如果真係冇一個合理，原因係幾難接受，我自己就冇見到有戴手帶嘅人，因為冇工作都會留喺屋企，但若果真係畀我見到，我都會打熱線舉報佢哋。」

紀君表示最近多整甜品，近乎每日都會整，另外亦報讀一個學整壽司便當課程。本身紀君有開蛋糕工房，會教人整蛋糕，但疫情關係都有所調配：「暫時只係一對一咁教人，亦發覺呢排啲人要求整細蛋糕，可能都係屋企一、兩個人食關係。（生意可有影響？）情人節後嘅兩個星期係有影響，後尾依家又好番少少。」