一係入一係唔入！近5屆港姐冠軍有咩撈？

「12碼有兩個可能性，一係入，一係唔入。」選完港姐都有兩個可能性，一係入TVB，一係唔入！而近5屆嘅港姐冠軍，佢哋嘅選擇又係點呢？

2015年—麥明詩

當年參選時已聲名大噪，會考拎10A兼英國劍橋大學法律系畢業，竟然走去選美，瞬即成為城中熱話，最終大熱勝出！2017年佢首次參與劇集《賭城群英會》，喺《是咁的，法官閣下》中攞正牌做律師，之後無論喺影視界都有唔少拍攝機會，不過要講到佢最為人熟悉嘅一定係《#後生仔傾吓偈》啦！雖然備受力捧，但佢為求自由放棄做「親生女」，改簽「綠葉約」，為知名顧問公司擔任商業顧問一職，轉做打工仔！

2016年—馮盈盈

有「貼地港姐」、｢性博士｣之稱嘅佢，作風大膽，喺代表作《#後生仔傾吓偈》經常語出驚人，更公開大談性話題，早年所講嘅「公廁論」更引起熱論，被莊思明批影響港姐形象！而喺《解決師》中同人夫張頴康仲有超激場面，濕身誘惑啜耳仔，不過唔知係咪太激最後被刪減！雖然不時都有負聞，但繼續做自己，仲好識做，無論喺公開場合定網上都好「開放」，不時性感上陣晒「胸器」，喺Instagram上載三點式、「心機照」慰宅男，如今單身嘅佢，唔知會唔會再加辣呢？

2018—陳曉華

（2017年係邊個？一陣再講！）有「翻版紅姑」嘅佢，雖然被爆曾與狄以達拍拖，但冇影響選情，一樣大熱封后！選美後，同無綫簽約成為旗下經理人合約藝員，之後就不時拍攝綜藝節目及出席活動，上年仲終於處女下海拍劇（《迷網》），之後同江嘉敏合拍《食腦喪B》！早前佢就轉行性感路線，着低胸貼身裙晒事業線，私下又晒泳照，好識冧粉絲呀！

2019—黃嘉雯

家底富裕坐擁半億豪宅，樣子甜美，絕對係人生勝利組，最後亦大熱奪冠，加入TVB！不過當選後到依家都似乎冇嘢撈，上年11月時，佢直認入不敷出要食老本，加埋依家疫情肆虐，真係雪上加霜，不過佢都好識把握時間，早前考咗個寵物美容課程，之後又玩鋼管舞，不斷自我增值，「疫」境自強呀！

2017—雷莊𠒇

最後先講佢，因為佢係近幾屆唯一一個選擇「走佬」嘅港姐冠軍！參選時飽受負評嘅佢，攞咗最上鏡小姐兼爆冷奪冠，嚇親唔少觀眾，由當選到卸任網民對佢嘅攻擊都冇停過！基本上咩都冇做過嘅佢之後返咗加拿大發展，佢不時喺社交網分享近況，定時拍吓廣告，有唔少工作機會，同男友感情又穩定，事業愛情兩得意，而身材都Keep得好好冇走樣！雖然佢冇留喺TVB發展，但非常重情，早前就上載同亞軍何依婷、季軍黃瑋琦及張寶欣合照，友誼長存呀！