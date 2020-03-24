光希被爆曾有外籍男友！心美讀書麻麻

木村拓哉與工藤靜香兩個女兒心美和光希分別出道，成為最強星二代，不少雜誌亦紛紛向兩姊妹學生時代大起底。

雜誌《週刊文春》報道，心美與光希姊妹小學時入讀東京一間著名國際學校，每年學費約250萬日圓（約17萬港元），學生為富則貴，日本學生約佔10%，全部英語教學。

靜香管教兩姊妹相當嚴厲，兩女兒返放學都由她接送，放學後不可到公園或同學家玩，心美雖然英文很流利，但功課不太好，靜香便找東京大學的高材生當她的補習老師。兩姊妹平時會用英文交談，但會細細聲講，有時會取笑靜香的英文很爛，聽唔明靜香講乜。雖然如此，靜香仍悉心照顧女兒，每天做兩個有機便當給兩姊妹帶到學校吃。

至於兩姊妹性格，心美表面很溫柔，但內心很堅強，朋友發生麻煩，她會幫手出頭向男同學取回公道；而光希較積極主動，不服輸，見到一起學鋼琴或小提琴的同學彈得不好，會睥住對方。她亦不害怕同外國人接觸，據聞她曾經有過外籍男友。

心美除了功課不太好，演奏長笛亦不算出色，靜香為鼓勵女兒上進，自己亦學習長笛，以鼓勵女兒努力學習。原來心美在音樂受到挫折後，曾轉而學習聲優課程一年，後來放棄，再次向音樂方面努力，在東大畢業的補習老師教導下，成功考入著名的桐朋女子高校，並在多個音樂比賽獲獎。