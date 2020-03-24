陳柏宇開Live揭私隱　軒仔：你真係好笑！

歌手陳柏宇（Jason）不時都會開Live同Fans互動，習慣每朝直播同愛女Abigail食早餐嘅溫馨畫面，佢呢日食完早餐之後，心血來潮派「彩蛋」，拎住一大疊信即席「表演」拆信，但見佢愈拆愈眉頭深鎖，原來收到「乸利」電費單﹗搞到Jason不禁瞪大眼大叫︰「咁貴嘅電費單？點解可以成三千幾蚊，有二千六蚊係按金？哈哈﹗最近（避炎）喺咁留喺屋企，冇錢喎，以後屋企唔准開燈！」

之後佢仲自爆收到「牛肉乾」，扁嘴話日前揸車出活動嗰陣被影快相，罰錢之餘仲要扣分添，成班Fans搞笑叫佢問番活動主辦Claim錢，話口未完「債仔」再度哀怨︰「又要交保險？唔係交咗咩？仲有Abi嘅戶口信，佢個戶口冇進帳，我仲爭佢幾千蚊錢未還。」原來佢幫Abi開咗個個人帳戶，只係未將利是錢過數。

喺直播尾聲之際，張敬軒突破亂入笑Jason「開個Live叫人睇你拆信，你真係好笑！」又搞爛Gag Hashtag「拆信的故事」，Fans見到軒仔即刻心心眼，想叫Jason同軒仔一齊開Live，軒仔最後以「我落街倒垃圾先，再傾」作結，令一眾Fans爆笑。