珍藏舊愛「遺物」　曾樂彤惹火用盡衝動Quota

轉戰樂壇兩年多的英皇小花曾樂彤密密出歌，保持產量，日前趁情人節派節日歌《找到一個人》，勉勵單身人士總能「出Pool」。雖然人靚聲甜，但她笑言拍拖唔夠Sweet，永遠理性行先：「唔係好理節日，要慶祝都會前後一星期食餐好，最緊要人到。我唔係愛情至上嘅人，做好工作先娛樂，咁又唔係唔見面，會當伴侶係最好嘅朋友，日日都會溝通。（會食住男友？）唔會，呢個關係好攰，我好快會抽身，如果人生淨係得愛情，會浪費好多經驗。」

有行動力、上進心、善良、相約價值觀是樂彤的擇偶條件，她自爆最難忘收到初戀男友親手製作布袋及木製簿：「佢係一個冇乜心肝嘅人，覺得佢好有心思，分咗手之後都有Keep起份禮物，諗佢今生都唔會咁有心機再整畀另一個女仔。（現任知道唔介意？）冇特別講起，前度都會送啲好實際嘅嘢，有鞋、抽濕機、電子書，用得到都會繼續用。」

樂彤初出道便橫掃多個新人獎深受注目，事業如日中天之際，殺出新冠肺炎「程咬金」，工作受阻，她卻慶幸此刻能出歌，可以食老本行轉Online平台宣傳：「現今世代拍片擺上網好方便，覺得做音樂冇乜衝突，唔需要話停晒所有嘢。」續抵死自嘲是一個奇特存在：「同事話我好『惹火』，但唔係講唔係身材，係個人特點好惹火，拍旅行片、做訪問都一定有一句引起大家討論，其實都幾開心，個人跳Tone又活潑！」

「咪嘴事件」發生一周年，樂彤坦言有從犯錯中學習：「可能我以前真係One Man Band，所有嘢都掌握晒，但做幕前、喺你未知情下，唔係所以嘢都可以控制到，背後亦唔淨係得我一個，學識慎言，如果他日發生突發事，會變得更冷靜去處理，唔會再咁衝動、自私，人生已經用盡啲衝動Quota，要發洩都對住啲最Close嘅朋友。」變得壓抑自己？她大笑謂：「壓抑唔到㗎！總有一、兩句漏出嚟，公司同事都冇晒我辦法，總知唔好出大事就OK，人生要坐過山車咁，起起跌跌，依家會小心，我係一個叻女嚟！」

場地：Hyatt Centric Victoria Harbour Hong Kong