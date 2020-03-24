百變女皇施「髮」術！佘詩曼造型大檢閱

近年憑《延禧攻略》喺大陸爆紅嘅佘詩曼（阿佘），最近有份參演嘅另一大陸劇《鬢邊不是海棠紅》開播，雖然戲份唔多，但足以引起網民注意，當中佢嘅瀏海造型更獲大讚減齡！其實阿佘拍過咁多劇，試過好多髮型，包括短髮、中分、All back等等，個個Look都好襯佢呀！

阿佘唔少劇集都係短髮上陣，喺2000年《十月初五的月光》中，一面稚氣只有20幾歲嘅佢，成個男仔頭，非常青春，依家潮流興復古，就算剪番呢個頭都唔Out！2005年同鄭伊健合作嘅《隨時候命》一樣短髮！不過短髮都分好多種，有一種係帶點可愛嘅Bob頭，阿佘喺2011年《花花世界花家姐》中，飾演只有10歲小孩智商嘅花麗珠，就係剪咗個咁嘅頭喇！

一不離二，二不離三，仲有一種短髮係行有型風，阿佘喺同年嘅神劇《天與地》及為佢帶嚟視后獎項嘅2014年《使徒行者》都係以型格短髮上陣！唔短唔長絕對唔易Carry，一唔小心成個人都會老晒，但阿佘就完美Handle喇！

喺2006年《鳳凰四重奏》中，阿佘仲一口氣試晒四個造型，包括清末、五四時代、60年代末及現代，喺五四年代時，阿佘以齊蔭冬菇頭示人，去到60年代變中分卷髮，現代就變爆炸頭，最後更憑此劇成爲香港史上首位雙料視后！

而前排勁興嘅空氣瀏海，其實阿佘早喺2003年《西關大少》試過喇，一身民初造型加呢個髮型，勁有少女味呀！喺2009《絕代商驕》試埋All Back，而劇外嘅佢都不時變髮紮孖辮，型象勁百變呀！