嫌倪妮戲屎唔夠班　孫儷辭演新劇

「內地視后」孫儷與老公鄧超近期捲入新冠肺炎捐款風波，被「插」捐善款數相少，幸好未有影響其演出的內地劇《安家》收視，曾居全國省級衞視同時段第一名。氣勢如虹的她本來與倪妮翻拍32年前、由張曼玉跟鍾楚紅合演的港產片《流金歲月》，可是有傳孫儷嫌棄倪妮演技，一味死拖不肯簽約，最後拉鋸失敗而辭演。

有傳孫儷多年前已對倪妮早有「意見」，皆因她主演的《甄嬛傳》、《芊月傳》、《那年花開月正圓》等劇，套套口碑冠絕，早已坐穩劇集一姐之位；反觀由模特兒轉做演員的倪妮雖顏值無敵，不過其擔正的《天盛長歌》及《宸汐緣》等劇集收視不高，口碑更令人失望！難免孫儷覺得有人未夠班！

劉詩詩要求加戲份

最令人不服是孫儷的拍攝《那》劇時，片酬高達6,048萬人民幣（下同），每集平均收82萬，可是名氣不及孫儷又沒有代表劇作的倪妮，拍《天》劇時，竟收9,800萬，平均每集收140萬，加上受內地「限酬令」影響，孫儷接拍《安家》的「最抵價」為1,620萬，每集約為33萬。

其後劇組邀得倪妮好友劉詩詩頂替孫儷，以為「一天光晒」，不過近日有知情人事爆料，指倪妮是投資方推薦入組，戲份比劉詩詩較重，劉詩詩的圑隊得知後，即向片方「詐型」，要求增重劉詩詩的戲份成為「女一」，只是倪妮之前已和片方簽約，更改其合約有難度，惟有臨時改劇本平均戲份，只是劉詩詩是否滿意就不得而知。