借戲服防疫！蔡卓妍鍾欣潼「全副武裝」返港

藝人蔡卓妍（阿Sa）、鍾欣潼（阿嬌）、關智斌（Kenny）、陳家樂、何珮瑜（Jeana）及黃德斌於馬來西亞趕拍網劇《女法醫JD》，因全球新冠肺炎疫情爆發，原定4月中才拍畢，但當地都需要停工避炎，所以一眾演員決定先行「撤離」回港，眾人將面對14日家居隔離。晚上約10時，阿Sa、阿嬌、Kenny 、家樂、Jeana等步出機場，更穿上全副防疫裝備，包括白色保護衣、口罩及保護面罩，各人手上亦已戴上電子手帶。

講到回港心情，阿Sa表示：「由於馬來西亞嗰邊好多嘢唔開，所以我哋就要暫時停工，公司就叫我哋返嚟先。」Kenny說：「返咗嚟先，費事無了期，唔知等到幾時。」提到返港後要強制隔離14天，陳家樂說：「都冇乜分別，因為我哋喺嗰邊都係隔離，喺屋企隔離會開心啲。馬來西亞疫情開始嚴重，所以冇乜落街。」阿嬌說：「冇落過街。」阿Sa亦謂：「我哋住嗰個區好啲，少啲人，之前喺吉隆坡會多人啲。」問到隔離的日子會做甚麼？阿Sa和Kenny表示買了跑步機，準備在家中做運動！

問到在飛機上可有擔心？阿Sa說：「好彩套劇我係演法醫，做鑑證工作。（戲服嚟？）係戲服，同佢哋（指劇組）借住先，如果唔係邊買得到，好彩咋！」眾人表示在機上4小時，全程沒有去廁所、進食及飲水。

據知，英皇特別買了新冠肺炎快速測試產品，供阿Sa、阿嬌等眾星使用，以確保他們的健康及安全，因為保護自己之餘，都要保護身邊其他人！