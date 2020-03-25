亞姐究竟有幾咁傳奇？

前亞姐韓君婷際遇坷坎被喻為「傳奇級亞姐」，其實歷屆亞洲小姐中，亦有不少傳奇人物，有人淡出娛圈後坐擁億萬身家，亦有人經歷婚姻失敗後自強不息，終在近年上位再創事業高鋒。

利智 20億揸Fit人

1986年亞姐冠軍利智，憑36F魔鬼身材及半鹹淡廣東話，一出道已相當矚目，獲睇中擔正電影女主角，入行短短三年，已成為五甲片酬最高的女星之一。感情方面，她在1988年認識當時已婚的李連杰，秘密交往11年，終在1999年於美國洛杉磯完婚。婚後育有兩女兒的她，退出娛圈專心照顧家庭，更投資有道，打理丈夫20億身家。

葉玉卿 三級片女神

首屆亞姐葉玉卿以三料季軍姿態入行，及後一脫成名，接連拍下《情不自禁》、《我為卿狂》、《卿本佳人》等三級片，創下3,000萬票房的三級片神話，成為一代「三級片女神」。隨後在歌、影雙線均有佳績的她，急流勇退，在1998年與商人胡兆明結婚後退出娛圈，升級做幸福少奶奶先後誕下二子一女，有指身家逾80億，直至年前才以玩票性質回港客串拍戲。

楊恭如 當街被摑

有「最美亞姐」之稱的楊恭如，於1995年參選時以大熱姿態奪冠，即備受力捧拍劇無數，但其情史比演藝事業更為精彩，2002年她被傳搭上已婚商人，忽然富貴入住半山豪宅，更於同年當街被一名女子怒摑大罵「搶人老公」，成為一時熱話。近年單身的她，主力內地發展，拍劇之餘更成為美妝KOL。

黎燕珊 復出爆紅

邵氏藝人出身的黎燕珊，於1985參選首屆亞姐奪冠隨即爆紅，拍劇、主持忙過不停，直至1992年下嫁藝人劉永後逐漸退出娛圈，育有一子一女。惟好景不常，有指她難忍家暴，終在2004年離婚，及後她為獨力照顧子女轉行做保險維生，直至2007年復出亞視，近年過無綫更憑《十二傳說》、《法證先鋒IV》等劇爆紅，演技廣受好評。