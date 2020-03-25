全副武裝受歧視　關智斌：有人舉機當獵奇攝影

藝人蔡卓妍（阿Sa）、鍾欣潼（阿嬌）、關智斌（Kenny）、陳家樂、何珮瑜（Jeana）及黃德斌尋晚喺馬來西亞返港，個個以全副武裝上陣，相當穩陣，佢哋一行等人將接受14日強制家居隔離。

尋晚一返屋企，Kenny即喺社交網同粉絲「報平安」，發長文分享疫境返歸嘅感受，表示除咗全程做足防疫措施，臨入屋前仲將舊衫掉晒，做好消毒及做快速測試先安心入睡：「遊牧生活過得久了，可以躺在家中的床是幸福的。得悉可以回家之後，開心之餘又帶點要坐飛機的緊張，連身防護衣、護目頭盔、口罩、手套、消毒用品一一準備妥當。上機前減少進食，基本上四個小時旅程都沒有離開過座位；穿上舊衣服，在進入家門口之前就可以扔掉；回家再全身消毒和做快速測試。終於可以安心睡。」

佢仲話「全副武裝」引來旁人奇怪目光，似乎受到歧視：「可能由於裝備太充足的關係，旅程中也被人投下一些奇怪的目光，甚至經過我們旁邊扮咳嗽再避開，也有不停舉機拍攝當成獵奇攝影。但我一點都不覺得尷尬和羞恥，如果可以保護到自己，保護到身邊的人，減輕前線人員的辛苦，即使要穿着得像怪人般誇張，我也在所不辭。不介意當動物大觀園，只求那幾位拍照的龍友，請你們至少都 #戴口罩 #14日隔離正式開始 #有信心我會安排得很精彩」

而阿Sa亦有上載自拍照，表示：「終於返到屋企 #14日隔離正式開始 #希望大家都身體健康平安快樂」