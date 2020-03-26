家中開騷！艾頓莊率領群星參與周日群星慈善騷

因新冠肺炎而正在家中隔離的英國樂壇巨星艾頓莊（Elton John）昨日宣布與電視台及電台合作，將於本周日舉行名為《Fox Presents the iHeart Living Room Concert for America》的慈善騷為前線工作人員致敬之外亦為兒童基金與食物銀行籌款。

發起人艾頓莊之外，多位樂壇巨星包括兩大天后瑪莉亞卡里（Mariah Carey）與Billie Eilish、Alicia Keys、Backstreet Boys、Billie Joe Armstrong與Tim McGraw等亦會參與演出。有別於過往的賑災騷，他們將會在家中用手機、攝影棚與音樂器材輔助下開騷。

除了艾頓吹雞開慈善騷之外，前英國殿堂級搖滾樂隊Oasis成員Liam Gallagher昨日亦於Twitter留言要求Oasis重組開騷為國民保健服務（NHS）籌款。與他不和的兄長亦即Oasis成員Noel Gallagher暫時未有回應。不過有Fans留言暗示他這樣做是為了與兄長修好關係，Liam即時回應說：「我好掛住佢，我需要佢嘅愛。」