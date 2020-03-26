發燒兼喉嚨痛！何雁詩做新冠病毒測試等結果

歌手何雁詩（Stephanie）昨日完成出席新城電台訪問後，晚上在家中開始發燒及喉嚨痛，正是感染新冠肺炎病徵，為安全起見，未婚夫鄭俊弘（Fred）即載她到醫院求診，她量體溫後有38.4度，醫生指她屬輕微發燒，因她沒有接觸過緊密接觸者，所以只是低風險者。

Stephanie今早亦進行了快速測試，但醫生指報告最快2個工作天才有：「其實尋晚返到屋企已經退燒，今日亦冇再燒，但仲有啲喉嚨痛。」問到工作是否取消？她稱：「本身今日冇工作，但聽日嘅電台訪問，依家都決定取消咗先，稍後嘅工作再睇個報告再決定。」至於因她和未婚夫鄭俊弘同住一起，雖屬低風險者，但她現都自我隔離：「我嘅活動範圍就留喺睡房，Fred就喺廳，等報告出咗安排。」

問到可擔心確診？Stephanie坦言：「我依家唔係擔心自己，反而係擔心若果真係確診會傳染到畀其他人，因為我嘅工作關係，除咗唱歌同影相時冇戴口罩，其他時間都有戴口罩，但我唔知依家嘅病毒係點散播，因資料唔多，所以係擔心影響到人哋。」

Fred受訪時表示：「我OK嘅冇乜事，阿詩就喺房隔離，咁佢有乜需要咪攞畀佢囉，有乜嘢就同我講，我又唔太擔心，佢依家只係喉嚨痛，係尋晚有一下係發咗少少燒，依家已冇乜事。」