著名舞台劇演員韋羅莎(Rosa)與老公張銘耀尋晚從馬來西亞回港,由於擔心染病,兩夫妻全副武裝上機,除咗戴上口罩之外,又身穿黃色雨衣兼戴眼鏡阻隔飛沫入眼。順利回港後,Rosa喺社交網上載一張戴有識別手帶嘅自拍,並留言:「There’s no place like home.. Q Days begin. Let’s do this. #stay home #do the right thing(沒有任何地方比家好。隔離生活開始。我們開始吧。#留在家中 #做對的事情)」同樣接受家居隔離中嘅關智斌亦有留言歡迎佢返港!