個個有樣有身材！金剛四大索女晒索相爭上位

由金剛主持嘅ViuTV旅遊節目《金剛旅神團》大受歡迎，上星期雖然已播放完畢，但就帶挈四位女主持沈殷怡（Shirley）、余逸思（Yoshi）、練美娟及陳俞希（Hailey）人氣急升！

現年25歲嘅沈殷怡原來係高材生，法律系畢系，不過佢對演藝業大感興趣，2014年參選中國地球小姐奪得冠軍，2018年加入ViuTV拍劇及主持節目！身高1米7嘅佢喺四女子中最高，成功憑甜美笑容及高挑身材引起注意，而佢身材都相當火辣，仲不時喺社交網晒性感泳照，大晒事業線！

現年27歲嘅余逸思，2016年參加ViuTV選美節目《美選D.n.A》奪得魔鬼組第一名及全場總亞軍。喺《金剛》中要做「下靶」位畀人「恰」，但節目效果相當好，觀眾都好受落！一身古銅色肌膚，陽光少女味十足，予人傻大姐感覺，網民都似乎好鍾意呢Type女仔，紛紛追蹤佢Instagram，佢都好識做上載泳照回饋大家！

現年30歲嘅練美娟有娟姐之稱，一聽就知幾咁霸氣，並唔係行小鳥依人女神路線！喺節目中大展豪邁個性，同金剛一樣好玩得，仲試飲「毒蠍辣椒醬」，睇到觀眾O晒嘴！不過佢就相對保守，喺Instagram極少性感照，今年情人節時先激罕派福利，上載三點式照派軍糧，網民都話：「娟姐收埋收埋，突然派福利，好勁呀！」

現年31歲陳俞希由𡃁模搖身一變成ViuTV一姐，無論演出定主持經驗都好多！喺節目中做大姐姐帶領後輩，不過一啲架子都冇，仲玩得好埋！佢又豁出去同「金剛嫂」Nana齊齊浸浴，雖然身材輸晒但成功製造話題提高收視率呀！不過，其實佢身材一啲都唔差，非常均勻，比堅尼照一樣有睇頭！