隔離14日點過？崔碧珈化身爆乳學生妹

新冠肺炎疫情持續，好多藝人最近由外地返港，返到嚟都要接受14日家居隔離，百無聊賴下，佢哋紛紛喺社交網分享喺屋企有乜做！宅喺屋企嘅天后容祖兒（Joey），今日已經嚟到自我隔離最後一日，佢連日嚟大玩煮飯仔，今朝整咗台式蛋捲做早餐。升呢成為「俏廚娘」嘅Joey，話隔離完第一件事就係去啪骨：「第一時間想整返好個膊頭，因為自從歐洲返嚟之後，完全唔可以打側瞓，着衫舉起手都痛，苦忍多日，終於可以去啪番好佢啦！」

另一邊廂，選擇喺酒店度過嘅藝人崔碧珈，除咗彈電子琴打發時間之外，尋日佢仲Cosplay學生妹拍片教大家如何正確使用口罩，化身學生妹嘅佢就嚟逼爆件校服，片中佢一人分飾三角，扮成小朋友、崔婆婆、崔博士，佢更透露花咗12個鐘自編自導自演自拍，認真有心思！

而關智斌（Kenny）即使要留喺屋企，都唔放棄做運動Keep Fit，佢仲話鄰居貼心地喺佢門口擺低早餐同食糧，而爸爸亦買咗一大堆食物供佢煮飯，令Kenny直呼好感動呀！連周柏豪都留言歡迎落Order：「要咩出聲打畀我，哈哈！加油！」