感謝吳家麗疫境同行　何嘉麗讚鄧麗欣鬥心強

何嘉麗復出主持清談節目，訪問了昔日影后吳家麗與逐角今屆影后的鄧麗欣，過程感人。

前DJ何嘉麗為ViuTV主持《金像女情》節目，請來重量級嘉賓毛舜筠、吳家麗、葉童、彭秀慧和蔡思韵等，首集訪問的是本屆金像獎候選影后鄧麗欣。

何嘉麗笑言正過着退休生活，今次能擔任主持很開心，訪問嘉賓對她來說沒有太大難度：「就以第一集訪問鄧麗欣而言，我離開電台時佢剛出道，根本唔知佢係一位歌手，我只認識佢係一位演員，訪問當中我感覺佢係好努力想做一位好演員，近年亦刻意挑選角色尋求突破自己，好有鬥心！」

今次拍攝過程遇到最大困難的全球爆發新冠肺炎：「原先已邀請嘅訪問嘉賓因為疫情推咗，好明白安全至上係無可厚非。（你唔怕？）都有擔心，家人都擔心，不過ViuTV拍攝隊做做足預防同清潔衞生。」

說到最深刻的一集，是訪問吳家麗，因為疫情突然變得好緊張，有幾位原先答應者都推卻邀請，有的身在內地無法回港等，但吳家麗依然應約，這次訪問是既恐懼又好感動：「嗰段時間大家都為疫情憂心，更擔心吳家麗未必會嚟，但吳家麗就係嗰啲義氣仔女，應承咗一定嚟！佢喺搭車到拍攝現場途中已經知道附近大廈有確診過案，心情緊張，所以到場後立即做好消毒防禦。」

農曆年期間，何嘉麗曾向節目申請了一個星期到日本休息，回港後為了安全都乖乖地自我隔離了14天，而訪問節目從去年12月開始拍攝，製作直到日前才完成，她原本訂了機票四月到新西蘭旅行，但疫情嚴峻，當地已封關，全國進入緊急狀態，她只好乖乖宅在家中抗疫。