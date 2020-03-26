《法證V》兩個只能活一個…鍾嘉欣定佘詩曼？

無綫大熱劇《法證先鋒IV》即將大結局，早前就有傳監製梅小青會搵番兩大愛將鍾嘉欣及佘詩曼（阿佘）回巢拍《法證先鋒V》，雖然小青姐已經宣布退休但大賣關子！如果要兩個只能活一個，大家會揀邊個呢？

現時定居加拿大嘅鍾嘉欣，2006年首次參與梅小青監製嘅劇集《法證先鋒》，飾演汀汀一角，當時只得21歲嘅佢一面稚氣，同大佢17年嘅林文龍飾演一對，雖然年齡差一大截，但呢對CP就大受觀眾歡迎！

去到2008年嘅第二輯，正當大家都滿心期待兩人結婚，點知因為檔期問題只能客串嘅嘉欣喺第4集慘被炸死，從此天人永隔，兩人着上西裝婚紗喺靈堂道別一幕，令觀眾哭斷腸呀！雖然嘉欣當時演技曾被批評，但亦有網民覺得只係未成熟，睇得出佢好努力！而經過一番磨練後，雖然未曾喺無綫頒獎禮攞獎，但已多次獲網民推舉為「民選視后」，唔知會唔會想復出攞番個「真視后」先收山呢？

而另一「候選人」阿佘喺第二輯時加盟，一面Cool爆嘅佢飾演Madam Ma，雖然睇落係剛強但都有柔情一面，對住劇中男友鄭嘉穎更變得小女人，睇到觀眾心花怒放！演技就更加唔使講，貴為雙料及兩屆視后嘅佢憑此劇奪得《星和無綫電視大獎2010》「我最愛TVB女藝人」同「我最愛TVB電視角色」，及《Astro華麗台電視劇大獎2009》「我的至愛女主角」同「我的至愛角色」獎！

如今第四輯未完結，觀眾都期待緊第五輯，究竟小青姐會唔會繼續拍落去呢？