極地長跑不放棄　劉心悠釗峰「選宅」做運動

藝人劉心悠、歌手梁釗峰原定今年會參加《富衛北極馬拉松2020》，但因新冠肺炎疫情嚴峻，主辦機構以跑手的安全為由，決定把賽事延至2021年舉行。雖然賽事延期，但劉心悠、梁釗峰都會繼續做運動，二人更分享了家居抗疫做的運動，鼓勵大家「宅」在家中抗疫的同時，不妨多做運動，增強抵抗力！

快將生日（4月1日）的心悠表示：「人生如馬拉松、馬拉松如人生，無論遇到甚麼難關，我們也不要停下來，更要大步跨過，邁步向前。今年不能參賽，但我相信還有機會，我不會怠慢，會繼續好好裝備自己，按計劃維持訓練。今年的生日願望是疫情可以盡快過去，下年仍有機會參加全球最Cool的馬拉松，完成這富意義同畢生難忘嘅人生壯舉。」

釗峰同樣抱着絕不氣餒的心態來面對極地賽事延期，並表示：「馬拉松訓練並非只為參加比賽。我們也享受了跟眾跑手一同接受訓練的過程，同時也讓我們明白到，艱苦路上有同伴的重要性，一起克服困難會較容易，當成功時的喜悅亦更大。」

劉心悠

化妝：Rainbow Chung @ Annie G Chan

髮型：Eric Chow @ XENTER hair salon

梁釗峰

化妝：Maggie Lee

髮型：Zanki@iHair

地點：富衛1881公館