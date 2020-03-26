《愛．回家》譚何容儀少女照曝光！網民讚超索

無綫綠葉演員陳榮峻與太太吳香倫喺《愛．回家之開心速遞》同樣飾演一對，生鬼演出令觀眾發笑！而喺早前嘅一集就講述呢對「譚夫婦」後生時嘅劇情，落選港姐梁敏巧就飾演「譚何容儀」吳香倫嘅年輕版，佢更喺Instagram上載對方一張少女時嘅唱片封套照，即時引起網民熱議！首次拍劇嘅梁敏巧受訪時自爆緊張到流晒大汗：「拍攝前有做功課煲《愛．回家》，學下容儀個語調，雖然之前都問過吓人大概流程，但自己未試過拍劇所以好驚、流晒汗，佢哋見我咁緊張到就不斷同我傾偈想我放鬆吓。」

梁敏巧更留言：「德哥哥同容儀真係超級無敵Niceeee!!! 又玩得又教我勁多嘢！！！等我個緊張仔放鬆放鬆 Ps附上翻版少女儀(me) and 屋企珍藏真少女儀～」網民都大讚容儀好有氣質同清純，索過唔少依家嘅女神咁話呀！

其實吳香倫出身演藝世家，爸爸係粵語長片明星吳殷志，活躍於5、60年代，喺1958年《射雕英雄傳》中扮演朱聰而闖出名堂，而妹妹係歌手吳江倫，早前更姊妹檔上《流行經典50年》一展歌喉！而喺吳香倫9歲時，因有演藝天分而被爸爸嘅老師發掘，成為劇團學員，羅樂林更係佢同學仔！畢業後佢參加《全港民歌公開歌唱比賽》，憑一首歌贏得「十五歲以下組別」冠軍，11歲時已經喺荔園登台唱歌，才華洋溢！喺1979年更推出個人專輯，其後成為無綫《歡樂今宵》合約歌手，之後又客串多套劇集！

不過好多年輕一輩都係因為《愛．回家》而認識佢，唔知佢演而優則唱，未聽過佢唱歌嘅真要聽吓佢隻首本名曲《簾捲西風》喇！