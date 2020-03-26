開工做兵！羅仲謙半夜起身幫楊怡按腳

藝人羅仲謙和鄧佩儀（Gloria）為新劇《陀槍師姐2020》在油麻地街頭開工，拍攝兩人咬住雪條棍互訴心事的場面，Gloria笑言可凸顯謙仔的「暖男」Mode。原來五年前兩人在劇集《衝線》合作過，雖然再結戲緣，但依然無緣做情侶，劇中Gloria只鍾情其「男神」洪永城，謙仔笑說：「我單戀佢咋！（做觀音兵？）都算算哋，即係講心事嗰啲咪搵我囉，付出一切，但乜嘢都得唔到，連眼神都唔留畀我。」

兩人既然沒感情線，太太楊怡可放心安胎不用來監場？謙仔笑說：「冇放唔放心，講太太嘅拍戲經驗，我係望塵莫及嘅！」疫情下太太是否已禁足出外？他說：「呢個世界點可能禁止吖，只能盡量小心啲，冇乜特別都留喺屋企，如果佢要出去都會自己揸車。（你放心佢揸車？）還可以嘅，但佢依家個肚都大，都擔心佢跣親，佢覺得自己揸車方便啲，疫情下都盡量避免接觸太多人。」

謙仔被笑不敢逆太太意思，他抵死笑說：「佢大唔大肚我都係咁順佢意啦！從來都冇變過。（依家更加？）佢威晒啦！（阿B出世後，你地位不保？）唔會變嘅，應該唔升唔跌。」待劇集煞科後，是否可以專心陪太太待產？他說：「應該趕唔切，未拍完，所以都同劇組備晒案，到時會攞幾日假。（擇日？）唔知，都睇狀況。」他表示不少人說大肚婆情緒起伏大，但太太就沒有這情況，只是試過半夜隻腳抽筋，他即起身幫她按摩紓緩。