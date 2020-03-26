【閨蜜睡房】被讚好笑　關智斌自認冇內涵？

公認靚仔有型的關智斌（Kenny），近來除了拍電視、電影、唱歌外，還與同門陳家樂和楊天宇一齊做節目，主持《三夫當關》，三個大男生在節目甚有火花，舌劍唇槍之下竟傳出三人不和。Kenny早前接受東網巨星炮製的節目「海馬牌床褥特約」《閨蜜睡房之Brother來了》訪問時，向主持人李文珊（Sherman）直認三人真的不和，他說：「因為我哋每集都大家鬧大家，有一集係整蠱楊天宇，佢嬲到爆，嬲到掟嘢，自從上一次畀容祖兒喺北海道整蠱之後，我已經唔相信人，對每件事都抱有懷疑態度，不過對於我整蠱人，又覺得好開心。」

他自言三人並非好口才的人，做主持只是「夾硬嚟」，不過他說：「我係冇意欲搞笑，唔知點解，有人覺得我講嘢好搞笑，其實我都有個問號。（大家唔淨係睇你靚仔，覺得你好有內涵？）係咪其實覺得我冇內涵，所以覺得好笑呢？」笑言不知是可笑還是可悲？他覺得唱歌能直接表達自己想法，演戲則是演繹另一個人生，各有滿足感。

節目中，Kenny公開現在單身的狀況，半邊床空着等候另一個人：「原本希望有個人喺度瞓，點知到依家都未搵到，所以一直吉咗喺度。」另外，提到去年受拍檔張致恒的桃色事件拖累，紅館夢猶如坐過山車，他說可能是上天給他的創意安排，大家想知道更多，就記得本星期五、六、日收睇《閨蜜睡房》喇！