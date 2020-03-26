張振朗楊明狂騷肌　冇啖好食

無綫新劇《機場特警》將於下星期一晚播出， 張振朗與蔡思貝等「新紮師兄」接受熱血特訓。張振朗與楊明於劇中不時赤膊騷肌，為保持完美Body，拍攝以來冇餐飽飯食！

由張振朗、蔡思貝與楊明主演的無綫新劇《機場特警》，將於下星期一（30日）晚上8時30分於翡翠台播出。無綫首次以機場特警為題材，獲機管局、警察公共關係科及機場警署協助拍攝，能在機場禁區取景。演員事前花兩個月接受前特警訓練，劇集以四位「初生之犢」張振朗、蔡思貝、鄧佩儀與朱敏瀚由投考機場特警、艱苦受訓到遇上大事件的「新紮師兄」模式推進，讓人看得熱血沸騰，劇中還以《新紮師兄》主題曲《伴我啟航》作主題音樂，旋律一響起已喚起集體回憶。

湯洛雯蔡思貝爭仔

劇中飾演「囂張」的張振朗，經常頂撞上司黃子恆，「Easy」楊明則充當和事老，三人兄弟情微妙。扮演特警除了考身手、體力，為騷肌更要考驗忍口能力，張振朗笑說：「拍劇好需要食嘢保持體能，但係又要Keep住身形，所以食好少嘢！好似食隻雞髀都要剝晒皮，再搵滾水沖過先食，最搞笑係愈拍愈瘦，因為開工冇時間做Gym，兩個月後都瘦咗好多，身形幾難Keep。」楊明則指該劇是人生最Fit，事前做Gym及跑步操弗，以應付劇中騷肌戲，好似赤膊跑步及更衣室戲：「成套劇幾乎冇食過飯，個個放飯都攞個私家飯盒出嚟食雞胸肉、雞蛋醫肚，最難係忍口。」

與張振朗及湯洛雯有三角關係的蔡思貝，難忘拍攝時的血與汗！她表示經常弄得手瘀腳腫，擦損、起水泡更是家常便飯，又指與張振朗默契十足：「如果同佢唔Friend，好難做到戲中嘅兄弟情，我哋放咗好多心血落去，試過廿幾個鐘冇瞓，朝早五點都仲喺化妝間傾緊點樣可以做得生動啲。」

鄧佩儀胸骨裂 食止痛藥開工

鄧佩儀與朱敏瀚可謂劇中的另類特警，飾演千金小姐的鄧佩儀因不願打理家族生意，攞苦嚟辛投考特警，並與王梓軒有感情線。拍攝前，她不慎受傷導致胸骨骨裂，搞到要負傷開工：「成日孭住支槍，槍帶個位咁啱就勒住個傷口，好痛！惟有食止痛藥頂住。」朱敏瀚為角色練得一身肌肉，但戲中爆肌與體能卻不成正比，更因體能極差幾乎被踢出特警選拔，幸好「潺仔」靠「食腦」，憑分析能力強加入機場特警。

何依婷港女做足一百分

除了不少硬淨動作場面，劇集亦帶出人性一面。港姐出身的何依婷劇中飾演楊明女友，扮演KOL的她將「港女精神」發揮得淋漓盡致，處處食住楊明，兩人更面對結婚問題，相信可引起港人共鳴，她的表現更獲監製讚超乎預期。

至於飾演張振朗童年的小演員，兩人似足餅印一樣，原來是叔姪檔上陣，小演員正是他的親姪仔，難怪拍攝時常常陪伴左右照顧。