合體濕平載返閨　徐冬冬認與尹子維「同居」

現年30歲、有「中國第一美胸」之稱的內地女星徐冬冬，與男星尹子維去年初承認已拍拖半年，4月尹子維玩突襲以「鑽石」火鍋求婚，豈料8月中突然宣布情已逝，揚言做朋友更適合。有傳分手是女方「逼婚」心切所致，但徐冬冬否認：「誰都沒逼誰，他很優秀，只是我們在創業階段，經營感情出現問題。」

分手後，二人再見亦是朋友，最近更傳出翻撻！日前有內地媒體拍得二人現身北京四環一個購物中心，戴着口罩購物後，雙雙到停車場，二人把戰利品放入車尾廂後隨即上車，默契十足，徐冬冬更充當「柴可夫」，載尹子維齊齊返回寓所。二人全程做足防疫措施，上車後消毒雙手，進入所住的小區前，又按規定讓工作人員量度體溫及識別身份等。

身在北京的徐冬冬昨日接受東網訪問，坦言與尹子維仍是好友，並大方承認「同居」！她說：「現在他也在北京住，他和我同住一個小區，大家還是好朋友。其實我們見面不是很多，畢竟已經分開，現在他住的都是我之前介紹，之前就算我們在一起，都沒有同居。我不是天天跟他見面，被拍那天，我跟他只是在家附近的商場碰到。」

問有否復合機會，她說：「我沒有往裏面想，因為大家現在都在忙，加上分開是因為覺得做朋友適合，這是挺順其自然的。」