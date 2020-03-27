東方日報C1：何雁詩發燒喉痛疑中新冠肺炎

新冠肺炎確診個案持續上升，歌手何雁詩前晚收工後突然發燒而且喉嚨劇痛，懷疑中招！憂心忡忡的她擔心累及接觸過她的人，漏夜睇完醫生，再飛撲到醫院進行深喉唾液檢測，但最快明日才出報告，故暫時自我隔離，與未婚夫鄭俊弘被迫分房瞓。

何雁詩昨日以身體不適為由，取消今日的電台訪問，據知她前日下午到新城電台受訪後，晚上再入將軍澳電視城錄影無綫《勁歌金曲》，但回家後出現發燒病徵！由於當日接觸過不少人，包括DJ主持、傳媒甚至歌迷，擔心萬一不幸「中招」會傳染其他人，急急漏夜到醫院求診，更憂心得飛撲做新冠病毒的快速測試。

疑似「中招」的阿詩，昨日回覆時聲線有點疲累，她透露當晚9時工作後返歸，開始發燒及喉嚨痛：「因為呢啲都係其中嘅病徵，為安全起見就即刻去睇醫生。」當晚由未婚夫鄭俊弘（Fred）親自接載她，護士為她探熱發現體溫達38.4度，醫生認為她屬輕微發燒，加上過去14日沒有外遊及緊密接觸過確診患者，定性她只屬低風險人士。

開工冇戴口罩 擔心播毒

經過一晚休息，阿詩覺得為己為人都應謹慎地面對，故一早飛撲到醫院進行深喉唾液測試，但最快兩日才有檢測報告，她說：「今日已經冇再燒，但喉嚨就仲有少少痛。」所以取消今日電台訪問，待報告出爐後安心再工作，阿詩說：「依家唔係擔心自己，反而係擔心若果真係確診會傳染到畀其他人，因為我嘅工作關係，唱歌同影相時冇戴口罩，但其他時間都有戴口罩，我唔知依家嘅病毒係點散播，因資料唔多，所以係擔心影響到人哋。」

阿詩跟Fred已過着同居生活，雖然屬低風險人士，但穩陣起見仍決定自我隔離：「我嘅活動範圍留喺睡房，Fred就喺廳，直至我個報告出咗先。」被迫瞓廳的Fred則不太擔心：「我OK嘅，冇乜事，阿詩就喺房隔離，佢有乜需要咪攞畀佢囉，有乜嘢就同我講。佢依家只係喉嚨痛，多謝大家關心。」

伍富橋合作錄節目 留家隔離

至於前晚與阿詩錄影《勁歌金曲》的主持伍富橋，坦言暫時會自我隔離：「我都係晏晝睇新聞先知佢唔舒服，我暫時都冇任何病徵，身體OK嘅，但呢幾日都打算留喺屋企自我隔離，唔返工住，等埋佢個化驗報告出嚟先算，希望佢快啲好番。」至於當日訪問阿詩的新城DJ占史亦不太擔心：「佢又唔係確診，喺等候呢個階段唔需要太過恐慌。電台每隔一個時間就會清潔消毒直播室、辦公室及洗手間，我有戴口罩、勤洗手都唔擔心。」暫時亦無意去做快速測試。

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