勁過特朗普？Taylor派3千美金助粉絲過疫境

新冠肺炎肆虐全球，人人為咗避疫盡量唔出街減少同人接觸，喺美國部分城市已經禁止戲院、演出場地、酒吧、餐廳等休閒場所營業，其中一位侍應生頭痛緊要停工最少一個月冇收入點算時，佢喺社交網呻咗幾句之後，竟然收到偶像Taylor Swift送出嘅3,000美元援助金！

呢位粉絲名叫Samantha，佢由Taylor出道就鍾意到依家，足足13年稱得上係Taylor嘅元祖級粉絲，Samantha喺社交網公開偶像傳畀佢嘅私訊：「Samantha，我看到你因為帳單壓力很大的發文，我想要幫忙。有甚麼好的方式可以讓我將3,000美元（約23,400港元）畀你？愛你的Taylor。」交流完過數方式之後，轉頭粉絲就收到Taylor嘅錢，佢仲話當時激動到喊咗出嚟！

之後有其他粉絲都Po出Taylor資助嘅私訊截圖，好多網民都大讚Taylor真係錫粉絲錫到燶，仲搞笑話佢勁過美國總統，皆因特朗普都係向國民發放派錢1,000美元（約7,800港元）。其實Taylor暗地裏幫粉絲嘅例子多的事，好似早幾年有位大肚粉絲撞啱屋企變咗危樓無家可歸，Taylor就送咗間屋兼湊BB嘅必需品畀粉絲，等對方可以安心養胎！