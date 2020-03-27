受歧視被迫廁所開餐　喬寶寶竟然嗌着數

藝人喬寶寶暫別娛樂圈，到蘇格蘭與家人團聚。臨離港前他接受了電台訪問，分享入行經歷，並細說近月派發抗疫物資的感受。他入行前曾在懲教署工作近16年，但原來他第一份工作是15歲時在連鎖快餐店清潔洗手間，坦言當時時薪五元，自己是為了汽水、薯條及個包才想做這份工。他記得上班第二天，經理叫他不要在休息室進餐，因為同事指他身上「有味好臭」︰「經理叫我去工作崗位（洗手間）食，仲送多個包畀我，我第一個反應係『嘩，好着數喎』，因為剩係得我一個人可以多一個包，其他人冇。」性格樂觀的他總會把負面事看成正面，坦言總需要人做清潔工作，故不會感到難受。

因為個人經歷，令喬寶寶更體會前線清潔工的困難，所以疫情以來他頻頻出動派發抗疫物資，更號召朋友一起做義工，在油麻地、南丫島為長者及清潔工人送上口罩等物資，他表示：「我經歷過沙士，當時老婆佗住細仔，我仲做緊懲教，一星期只敢返屋企一次，因為唔想屋企人有事。我相信今次疫情都一樣會過，問題係呢幾個月點度過。香港係一個大家庭，冇人想自己屋企有事。」

喬寶寶坦言宗教信仰令他時刻提醒自己要「保護弱者、招呼窮人、回饋社會」，故平日不時做義工的他，今次就有錢出錢、有力出力，希望能啟發更多人身體力行，關心社會上有需要的人。今年2月24日是結婚30周年的日子，原本計劃提早出發到蘇格蘭與太太慶祝，但因看見香港不少人需要抗疫物資，故便留下來為社群服務。