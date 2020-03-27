新片拍攝或受影響　宋仲基斥逾1700萬買夏威夷酒店

去年7月與女星宋慧喬正式離婚的韓星宋仲基，2016年初以25億韓圜（約1600萬港元）買入位於首爾盤浦洞的高級別墅，後來再以100億韓圜（約2600萬港元）買入首爾梨泰院的獨立屋，一直有傳是他與喬妹的愛巢，但隨着他與喬妹於去年離婚，梨泰院的獨立屋亦已於上月開始清折改建工程。而今日有夏威夷地產公司的人士指，宋仲基於去年12月買下市值228萬美元（約1760萬港元）的公寓式酒店單位，估計他將用作度假的用途。

韓媒經過了解後，證實宋仲基於去年買入位於夏威夷檀香山阿拉莫納海灘的公寓式酒店，阿拉莫納海灘鄰近海邊，有不少高價的公寓式酒店和豪宅大廈，而該酒店有40層，宋仲基所買的是在可以一覽夏威夷海景的高層單位，因為酒店保安嚴密，加上十分保護住客的私生活，對宋仲基來說可算是最佳的休息地方。對於被爆在夏威夷置業，宋仲基所屬事務所指因為是藝人的私生活，所以難以確認。

而宋仲基本來正身在哥倫比亞拍攝新片《波哥大》，但當地最近因為新冠肺炎疫情而實施鎖國措施，製作公司決定中斷拍攝，宋仲基與其他演員及工作人員已於日前返韓，將會在家中隔離14天。

今日有消息指宋仲基原定於今年夏天開拍另一部新片《你和我的季節》，是記錄已故歌手柳在夏的電影，而宋仲基原定於5月拍畢《波》，並在今年下半年拍完《你》，打算之後便回歸公仔箱，但現時《波》只完成了40%的拍攝，《你》亦未知能否如期開拍，所屬事務所則指宋仲基的確有收到《你》的演出邀請，但還未落實是否接拍。