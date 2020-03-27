冇律師肯辯護　「N號房」博士曾入侵朱鎮模手機？

轟動南韓社會的「N號房」聊天群組性虐案，主謀之一、自稱「博士」的疑犯趙周彬已於前日送檢，趙周彬等人透過通訊軟件Telegram讓26萬名付費會員在「N號房」群組觀看性侵及虐待影片，受害者超過70名女子，當中16名為未成年少女。

今日有韓媒報道指，趙周彬曾在聊天群組「博士房」中提及早前手機遭入侵、令與友人張東健聊天記錄版公開的男星朱鎮模：「朱鎮模那件事，難道你們不知道是由『博士』我公開出來的嗎？張某和黃某的短訊和照片也是我收到的。」他又形容朱鎮模的聊天程式記錄骯髒，就如早前因迷姦及偷拍性愛片而被判刑的男星鄭俊英一樣。

趙周彬指因為朱鎮模平時所用的帳號和密碼都是統一的，所以成功登入取得資料，並用此威脅朱鎮模，但對方未有理會，所以才公開短訊內容，又否認自己入侵其帳號：「我只是登入他的帳號裏取得相關情報，因為他先公開說自己被恐嚇，沒有給我錢，我才公開短訊資料。」

不過警方就表示趙周彬與朱鎮模手機被黑客入侵的案件無關：「我們肯定趙周彬沒有做過，他本來就經常在聊天室中吹噓自己。」

而涉強制性騷擾、恐嚇、強迫、詐騙、違反個人情報提供法及非法使用相機等12宗罪的趙周彬，已被首爾中央地方檢察廳數碼性犯罪特別檢查隊以嫌疑人身份傳召調查，昨日已進行10小時的審問。原本願意為趙周彬辯護的律師因覺得犯案手法太殘忍而於調查首日提出辭職，而趙周彬表示將獨自受審。

另一疑犯「太平洋」的公開審訊將於本月30日進行，不少網民對由吳德植擔任主審法官大表不滿，女團KARA的已故成員具荷拉生前遭男友偷拍性愛片及恐嚇，但吳德植當時卻只判其男友緩刑，更要求觀看具荷拉的性愛片，被批評是二次加害，去年吳德植亦曾判因涉性騷擾已故女星張紫妍而被起訴的記者無罪，引起不少網民不滿，有人在青瓦台發起請願，要求奪去其法官權限。

另外，警方亦發現「N號房」以外的4個「Deep Fake房」，群組中流傳大量女星與AV女優的合成色情照片及影片，當中包括女團成員，聊天室群組成員多達2000名，「N號房」會員都是通過付費受邀加入，而「Deep Fake房」的會員均需輸入複雜的註冊網址才可加入，而聊天室內的照片及影片都是利用專門編輯照片的程式製作而成，有攝影師看過照片後表示：「要將面部陰影和陰影的位置做到好像真的一樣，每張相片至今要花上數小時的時間去合成。」

有韓媒公開了擁有最多會員的聊天室「Ver.4」對話內容，該聊天室雖然是在本月13日開通，但已經有多達逾500張的合成色情照，警方表示：「假如向Telegram發電郵要求他們刪除非法拍攝物，他們會在2至3日之後刪除，我們已要求Telegram提供發送照片者的個人資料，但他們還沒有回覆。」