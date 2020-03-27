世上最難觸及...就係《姊妹淘》張櫈 ！

無綫節目《姊妹淘》2011年開播，轉吓眼都差唔多年十年，依家播緊第三輯。雖然《姊》主要係講吓女人經，但其實有唔少男粉集集追睇，因為裏面有好多靚女主持！要做然《姊》主持一啲都唔簡單，首先要挑戰到世上最難Carry嘅「姊妹櫈」，隻腳稍為短啲都掂唔到地呀！

講到《姊》代表人物，一定係最近結婚嘅莊思敏，佢由第一輯就開始做主持，大家經歷住做女變到做人妻嘅階段！身材高挑嘅佢擁有無遨長腿，挑戰「姊妹櫈 」真係其實唔難，所以佢都成日喺社交網晒坐住「姊妹櫈 」嘅相，完美演繹！

第二位，就要數到吳若希喇！佢由第二輯開始做主持，對於擁有長腿嘅佢嚟講，「姊妹櫈 」當然係一碟小菜，佢仲有時配上宅男最愛嘅黑絲，吸睛度爆燈！做咗人妻後，佢試過喺節目中爆seed，在數老公Alex不是，爆料話同Alex曾經分開過，之後佢上對方屋企，發現密碼鎖唔同咗，之後佢嶵竟然搵開鎖佬爆門，之後打爛晒啲嘢，真係勁癲！不過一個願打，一個願捱，最後都修成正果結埋婚添。

之後再介紹番三位90後新力軍，分別係陳詩欣、張寶兒同埋蔡嘉欣，三位靚女第三輯開始加盟，為節目增添年輕活力！白白淨嘅陳詩欣在有長腿，佢同時做過《3日2夜》主持，吸咗唔少粉絲！張寶兒同蔡嘉欣都係選美出身，張寶兒2016年選港姐，四強不入但就獲得「友誼小姐」，之後佢加入咗嘈到拆天嘅《學是學非》。蔡嘉欣2019年選港姐，被視為大熱嘅佢五強止步，之後入加無綫。本身係KOL嘅佢已經有唔少粉絲，依家做埋《姊》，大家可以見多佢幾眼。

最後一位，就係「異軍」王子涵喇，細細粒嘅佢主持咗兩輯《姊》，喺一眾高妹隔離，佢即時矮一截，無計啦！鬼叫對手咁高咩！