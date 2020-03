參演《怪獸與牠們的產地》(Fantastic Beasts and Where to Find Them)系列的35歲美國女星Alison Sudol,於社交網站Instagram透露懷疑自己感染新冠肺炎,完全失去嗅覺與味覺!

Alison表示自己正在朋友的牧場隔離,她未做檢測,因為目前很難得到檢測機會,她想將機會留給其他更需要的人。她指自己初時出現感冒症狀,然後嗅覺與味覺全失,連大蒜與煙味都聞不到。她又呼籲大眾嚴肅對待此病毒。

她早前於倫敦準備拍攝《怪》第3集,原定於3月16日開工,但因疫情押後拍攝,令人懷疑她可能在倫敦受到感染。她自言本身已經不斷用酒精消毒液洗手,洗到手也裂開,但很多時候還是不為意地摸自己臉孔,造成感染機會。