楊玉梅做心靈輔導　葉家寶讚「慈善美魔女」

藝人楊玉梅、葉家寶及蒲進到牛頭角派口罩，葉家寶表示今次由香港緬甸商會捐出幾千個口罩派給街坊，而他份屬的影音使團創世電視昨日亦去了伊朗領事館派口罩給伊朗人，至今影音使團合共派了幾次口罩，超過5萬個口罩給街坊。他又講到除了口罩外，現時大家心靈覺得焦慮不安，所以要安慰大家，故與香港基督教輔導學院合作加強提供24小時的人生熱線，讓情緒不安的人可以打去分享，問他們可會幫手做接線生？他笑言：「都好喎，可以分享經驗，不過要做少少培訓先。」

楊玉梅亦謂自己人生經驗多，又經常聽牧師說教，所以心靈輔導有個底，可以幫大家潔淨心靈，又透露經常輔導朋友：「啲人成日叫我唔好咁八，但我都係幫人，好似有個朋友成日飲酒，我話佢塊面有啲黑，我之前做護士，叫佢去睇醫生，又介紹啲supplement畀佢，原來佢係肝硬化，我都同佢去睇醫生，我覺得生命唔可以糟蹋，例如有啲人唔戴口罩，話其他人戴就得，但唔可以咁，又有啲戴手帶嘅人出街，大家真係要自律，唔可以覺得唔係自己屋企人或朋友就唔緊要，生命好緊要。」

葉家寶亦大讚楊玉梅是「慈善美魔女」，經常做善事，她就謂自己有錢出錢，有力出力。他亦多謝久未露面的蒲進幫手派口罩，蒲進表示：「唔想見到香港老人家要派隊派好耐等派口罩，好陰功，我哋呢啲幸運嘅就可以買到口罩，但有啲生活唔好嘅就要出分力幫吓佢哋。」