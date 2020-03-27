湊夠「好」字！梁競徽爆囡囡勁呷醋

藝人梁競徽太太Tina日前誕下第二胎，B仔出世時重7磅多，十分大隻，頭髮多多很可愛，現在湊夠「好」字，一家四口相當幸福。

全家唔敢出門

現處於疫情嚴峻之時，競徽受訪時謂：「湊夠個好字好開心。（仲追唔追？）都冇特別話追唔追，呢啲隨緣啦！但我仲有心有力囉！（有冇親剪臍帶？）我有入產房，但冇剪臍帶，因為我怕血，哈哈！又驚剪得唔好，一陣剪落去大喊點算。」競徽表示因疫情關係，現時一家人都沒有出街，就連工人姐姐都沒有出門，免得出事。

努力搵奶粉錢

競徽說現在要更加努力搵奶粉錢：「要放下任性，依家兩個添，真係唔係講玩。（大壓力？）壓力梗係大好多啦！依家大陸同香港都傾緊一啲嘢（工作），要繼續努力。」競徽又指自己對女兒特別偏心，而囡囡彤彤亦好錫細佬，但不讓爸爸抱細佬，他說：「佢呷醋，盡量家姐喺度我都唔抱住，家姐入咗自己房我先抱細佬。」

做網劇男一

昨日是競徽的生日，現時正拍攝網劇的他，獲一班工作人員為他送上蛋糕慶祝，競徽感恩地說：「生日可以喺工作中度過係福氣，朝早時坐車我好想食叉燒，點知真係有得食，心想事成係一個好開始，希望疫情快點過。」而網劇中，競徽首次飾演男一，本身廚藝了得的他更是演一名廚師。