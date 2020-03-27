冇刻意為女性發聲　鄧麗欣認初演戲欠Energy

藝人鄧麗欣今年有份角逐金像獎候選最佳女主角，她接受ViuTV節目《金像女情》主持何嘉麗訪問時，大談從影以來的點滴。鄧麗欣坦言：「我從來冇諗過拍戲會與獎項扯上關係，2018年《空手道》獲香港電影評論學會最佳女演員獎，得到人生首個電影獎項之後我先識得去諗下步會係點，我好想行一條與過去唔同嘅路。」

最近她獲第二次提名金像獎女主角，她笑言：「記得2018年第一次被提名時好突然，唔識反應，今次第二次再被提名金像獎最佳女主角就識去感受喜悅，原來我唔係只係得幸運，大家都肯定我，好開心！」2000年仍是中學生的鄧麗欣，參加「全港校花校草選舉」奪冠至今20年，已衝出很多新天地，之後她曾拍笑片，與一班搞笑之人合作，她謂：「大家為令我輕鬆啲，經常撩我玩、撩我笑，從佢哋身上我發現做演員要有energy，但當時我只係認真演，但我係一個冇energy嘅人！」

不經不覺，Stephy拍了40、50部電影，近年多次揀選與新導演合作。過去，Stephy亦拍過多部女性電影，有人認為她是希望藉電影為女性發聲，但她卻謂：「我冇刻意要代表女性，但如果我可以講出女性一些感受都係好事。」