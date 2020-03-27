劉真設靈　林熙蕾曾馨瑩送最後一程

台灣「國標舞女王」劉真，22日在台北病逝，終年44歲，今日（27日）設靈，靈堂開放粉絲及好友弔唁，劉真生前好友林熙蕾和曾馨瑩上午現身靈堂，兩人同戴上太陽眼鏡及口罩，手拖着手，進入靈堂時不發一言。林熙蕾跟劉真相識逾10年，一直感情要好，經常相約食飯，對好友離世非常悲痛，至於曾馨瑩當年拍攝廣告，劉真擔任現場舞蹈指導，兩人一見如故，其後變得熟落。

台灣名主持小S（徐熙娣）亦冒雨出現劉真的靈堂，身穿黑色服飾、戴口罩和墨鏡，神情悲傷，不發一言，劉真生前作為《康熙來了》節目的常客，與小S經常斗嘴，故在獲知劉真去世後，小S泣不成聲，表示：「現在只能希望她在天堂，有很多很漂亮的鞋子讓她穿，她可以一直跳着舞。」小S在靈堂逗留了個多小時，離開時眼框通紅，說：「他（辛龍）希望我多陪陪他，因為他看到我，會想到我鬧劉真的畫面，這樣我們兩人都能想到劉真。我總覺得每次看到有劉真的畫面，就覺得她沒有離開。」她有勸辛龍不要一個人悶在那邊，關在家裏看着劉真的高跟鞋和衣服而難過，形容辛龍現在「非常非常痛苦」，並着辛龍之後可以帶女兒到她家，與小S的女兒玩玩，不會悶在家。