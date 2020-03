藝人岑麗香(香香)近日忙於拍攝無綫劇集《BB大晒》,趁住囝囝Jacob一歲生日,香香搵嚟攝影師Johnny同Susan,影番輯全家福留念。一歲大嘅Jacob,相當可愛,同香香成個餅印一樣!

壽星仔Jacob見到蛋糕相當興奮,仲食到成身都係,香香完全唔介意,仲幫佢洗白白兼輕吻囝囝,非常溫馨!香香晒相留言:「One little birthday for you, one lifetime memory for us. Forgot to post these, better late than never(祝你生日快樂,一生難忘。但我忘記上載照片,但遲上載好過冇上載。)」