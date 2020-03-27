李靖筠遭狂男友勒頸　許靖韻前男友𠝹手威脅

歌手許靖韻（Angela）及李靖筠（Gladys）的全新音樂節目《AngeLadys今晚唱飲歌》，第四集請來羅力威任嘉賓。是次主題是失戀，配合主題，三人唱出多首傷心情歌包括《淘汰》、《分手總要在雨天》及《陰天》等。

羅力威與師妹們合唱《不該》和《瑕疵》，Gladys直言羅力威是其中一個很支持她的師兄，她說：「佢多次同我講《第三顆行星》好好聽，我好開心。」羅力威大讚兩位師妹都很好，他說：「Gladys嘅賣點係聲線，而Angela就係唱功好好。」說到失戀分手經驗，羅力威表示以前嬲會捶牆，不過現在即使老婆雨僑發脾氣，自己都不會生氣，果然是標準的「愛妻號」。Angela則自認一向發嬲就很衝動，所以想找一個性格較和善的另一半。

話題轉到「恐怖情人」經驗，Gladys自爆曾與前男友講分手時，對方激動得幾乎拿刀，並大吼唔准分手，又對她勒頸動粗令她嘴角流血，認真恐怖！Angela亦分享曾遇過恐怖情人，令她非常害怕，她說前男友在分手後隔天，在停車場等她，並向她展示全身的𠝹刀痕。羅力威即講笑說，兩位師妹原來「傷盡天下少男心」，羅力威覺得人愈大，愈明白到不應該用自殘的方式去博取對方的同情與內疚，覺得是「情緒勒索」，Angela即讚羅力威將來會是一個廿四孝爸爸。羅力威亦自信自己將會是一個不錯的爸爸，最後以自己的新歌《仙水》作結。