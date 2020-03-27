爆仔仔邊上堂邊打機　黃翊：由得佢啦！

於大埔分別擁大牌檔及冰室的歌手黃翊上電台受訪，講到新冠肺炎肆虐，致市道低迷，飲食業界更是首當其衝，他坦言同行戰友都叫苦連天：「社運加疫情令到飲食業沉晒，係自己算有啲運仔，大牌檔過年前裝修，預咗大半年停業，冰室開喺民居附近，外賣生意多咗，拉上補下都OK。」

黃翊又謂眼見夜市少人幫襯，故決定縮短營業時間，由朝7晚10，改為朝7晚7，他說「早餐係冇乜受到影響。（冰室可減租？）係自己物業，但都要供樓嘅，所以開頭都有啲擔心會冇生意。（要減人手Cut開支？）唔需要，伙記都唔多，自己都會落舖幫手，有申請政府支助，但未批，批咗固然之好，有儲備。」

疫情之下，黃翊笑言反而有得益，跟仔仔關係變好，相處更融洽，他說：「平時返大牌檔係好少見面，更少見佢乖乖坐喺度溫書、做功課，依家佢喺Online上堂，每日都8點起身開電腦，上4、5堂咁。」續大爆仔仔秘密：「有日見佢上堂放對腳上枱，對手就喺枱下面打機，我冇即時嘈佢，事後問番佢，佢話太悶，都識晒，同埋好多同學都係咁，就由得佢，佢返國際學校係冇咁大壓力，有日一早佢仲喺廳做Exercise，原來都係上堂，平時叫佢唔郁㗎！」停課有嗌悶？他笑言：「有！佢日前先話想去朋友個生日會，知道喺教會搞，我就話危險，叫佢問媽咪，最後當然唔畀去，佢就唔開心。」