容祖兒tag阿Sa集氣　關智斌獲鄰居贈送物資

天后容祖兒雖然已在港完成自我隔離，但眼見疫情重，她亦寫下字句呼籲大家應盡量留在家中，同時亦發揮演藝界力量，#Tag了好友蔡卓妍和關智斌，希望大家一個接一個寫下字句作出呼籲。Joey表示：「一定要堅持！不要鬆懈！同心抗疫！大家加油！疫情第二波來襲，如果可以work from home就stay home，如果焗住要返工就放工唔好四圍去請盡量留在家中，以免人傳人為醫療系統加添負擔。各位切勿鬆懈，切勿掉以輕心。」

而仍在港正在自我隔離中的關智斌，立即身體力行在社交上載相片，表示：「我擁有全宇宙最強的左鄰右里，每天都會在隔離營的門口收到很多物資，我只能隔着大門跟他們道謝，鮮奶水果麥片、麵罐頭湯、湯水花生醬意粉通粉、現在最珍貴嘅消毒藥水口罩搓手液、甚至遙控在超市挑選我想要的東西，I am completely speechless！（我完全無言）雖然是這麼遠，卻又是那麼近。為了自己所愛的，好好留在家。」

此外，電台DJ森美亦有作出呼籲，還#tag了張繼聰和黃翠如等人，希望大家都可以出一分力。