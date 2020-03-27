太太小產後首直播　李龍基揭如來神掌第11式

李龍基放下喪子之痛，用歌聲為抗疫打氣，還搞笑公開如來神掌的第11式。

現年69歲的TVB「御用皇帝」李龍基（基哥），日前被東網率先爆與其現任、細28歲的太太造人成功，惟基嫂臨盆在即前數日竟意外小產，令夫婦二人十分難過！

事隔一個多星期，基哥於網上直播平台首度露面，以星級歌手身份獻聲，由何婉盈擔任主持。身穿藍、白色裇衫的基哥甫開騷，先帶來多首名曲《浣花洗劍錄》、《佛山贊先生》及《如來神掌》，心情大好的基哥邊唱邊作狀出拳，唱畢又大搞爛Gag說：「如來神掌係有第11式（原創者得10式），就係乜都唔識！哈哈……」他更笑稱自己只得38歲，看來已走出喪子陰霾。

比賽為贏多士爐焗麵包

基哥於直播中談起做歌手之前是一名電機工程師，之後獲匿名人推薦上TVB試音：「自己好鍾意唱歌，喺學校、教會都係風頭躉，收過兩次由TVB寄出嘅信，有人幫我申請去試音，第一次都冇去，又驚又覺得冇Quali，第二次收到信先去博一博。（點解決定唔做工程師？）我去嘅初衷都係為咗拎獎品，當時家境貧困，想拎部多士爐焗麵包，點知拎埋收音機、錄音機，再大半年之後有個出色嘅經理人搵我傾約做Part Time，就愈唱愈鍾意。」

自學小提琴搞到淋巴線發炎

出名鍾意玩模型飛機的基哥，於1996年代表香港出戰國際賽事，講到最難忘的事，他指有一年被邀請去到菲律賓出賽，首次獲第一名！除了鍾情模型飛機之外，基哥小時曾自學小提琴，但因姿勢錯，搞到淋巴線發炎，醫生更「恐嚇」他再不停止就成淋巴癌，故基哥轉玩結他，隨即拎出結他自彈自唱出《浪子心聲》。

難忘與鄭裕玲拍床戲

講到多次做皇帝，基哥謂最深刻的一次是處男作：「第一次做皇帝係喺《鍾無艷》，同兩位當紅花旦鄭裕玲同陳秀珠合作，最記得同鄭裕玲嘅一場床戲，唔好諗歪係一瞓醒諗住錫佢，但佢係首席花旦我唔敢，係佢叫我錫落去！」

用平常心抗疫

談及近日疫情，基哥說：「身處大時代，人類始終喺某時代遇到啲要解決嘅事，大家平常心，唔好太悲觀，盡力克服。」成個直播歷時一個多小時，惟基哥全程都封口沒提及過太太小產一事。