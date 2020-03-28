東方日報C1：袁詠儀北上補戲驚集中隔離

新冠肺炎肆虐下，全球演藝事業幾乎停頓！影后袁詠儀（靚靚）原本今日捱義氣冒險北上為農曆新年前開鏡的新片埋尾，但臨行前卻聽聞近日內地收緊隔離政策，同一航班的旅客抵埗後或需「集中隔離」，家有老嫩的靚靚為此卻步，極力跟製作組拉鋸。

靚靚農曆新年前拍攝一套內地電影，放完年假後，因疫情打亂陣腳，劇組停工多時，近日終計劃在上海復拍，希望盡快完工。雖然現時內地疫情稍為放緩，但仍是高危地方，靚靚不想新片爛尾，為了大局着想，終答允冒險北上，希望順利完工皆大歡喜。

建議劇組易角

已訂了機票的她準備今日起行，問到北上有甚麼特別準備？她說：「我有心理準備作家居隔離14日，租咗當地一間服務式住宅，計劃隔離完後即入劇組。」不過有指內地收緊政策，同一航班的旅客抵埗後，將齊齊被送往同一酒店隔離，倘若屬實，「中招」風險增加不少！家中有大有細的靚靚非常憂慮，故昨日不停與劇組溝通，但消息頗為混亂，未有最終回覆，她有可能「甩底」，或建議劇組易角。

至於其老公張智霖（Chilam）非常尊重靚靚的決定，北上與否交由老婆話事，他說：「咁大個人，做好防疫措施，洗手、洗手又洗手，就好安全，我會日日同佢保持聯絡。」他更以行動支持老婆，昨日陪對方買防疫物資，以防靚靚「突然起行」。

醫肚後消毒雙手

昨午三時許，兩公婆撇下兒子，齊齊戴口罩現身中環二人世界，於該處商場閒逛一會，之後到附近餐廳醫肚，狀甚肚餓的Chilam甫見食物上枱，即除低口罩大擦一輪，食飽後，二人即戴回口罩，靚靚前往洗手間，返回座位即不停以消毒液清潔雙手，還為頭髮及衣服消毒，做足防疫工夫才埋單離開。之後他們去選購眼鏡，再驅車往跑馬地一所保健用品店，「主攻」防疫眼罩。期間店員要求合照，二人爽快答允，非常親民。覓得心頭好後，二人付款離開，以免「群眾聚集」。

另外，Chilam與靚靚早前低調行善，據知，二人捐出6位數予慈善機構，買物資幫助有需要人士，受惠的小朋友回贈畫作答謝。

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