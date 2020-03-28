盧凱彤遺作　黎曉陽用兩年時間釋懷

唱作歌手黎曉陽（Michael）的新歌《黑鏡》，是盧凱彤（Ellen）在2018年離世前的作品，歷經兩年時間，Michael表示終於釋懷，歌曲前後用了半年時間才錄完：「當時我個人比較迷惘，陷入創作低潮，《黑鏡》歌詞圍繞住生死比較沉重，我都用咗比較長嘅時間嚟消化首歌。」

他指這歌經歷的波折多不勝數，就連最後階段MV上載都出現很多意外，他說：「第一個版本唔滿意而重拍，一個日出鏡頭我哋都去咗拍四次，分鏡圖都係我畫嘅，不過冇人睇得明，可以完成到都係一個奇蹟。到一切完成，我就去咗秘魯流浪，然後喺森林出嚟第一個收到嘅訊息就係Ellen走咗，手機入面有一個Ellen嘅WhatsApp，但睇唔到內容，因為雙方都離線太耐，之後下載唔到。」

Ellen離開後，他一直將MV藏起來，到現在覺得是一個合適時間，面世前再修改一遍，將一些會令大家不舒服的畫面換掉，才成為現在的版本。他說：「由一個沉重、生死的主題，呢兩年過度到依家整個社會都要面對死亡的時候，以前覺得死亡好遠，但當你知道其實係咁近，就好似歌詞咁講：『去到最後，人放鬆了』。當你可以面對最黑暗，你就可以珍惜你面前嘅光。就係要經過咁多波折，咁至配合到一首咁有質感咁有故事嘅歌。」

他不忘感激公司在疫情影響下，仍大力支持推出這張唱片：「今次唱片內頁全部照片，都喺柬埔寨暹粒拍攝，唱片入面收錄嘅係我呢兩年嘅經歷同創作，而所有照片就係紀錄咗我喺呢個咁靚嘅地方見到嘅一切。」