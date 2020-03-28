網上音樂會響應留家令　石詠莉洗唔甩怨婦名

石詠莉與一眾音樂人響應政府的留家令，在網上舉行音樂會。

歌手石詠莉（Sukie）、丁悅及胡琴演奏家陳璧沁將於4月2日晚上演出網上直播音樂會，歌手羅啟聰（Kis）擔任導演，音樂人方樹樑就是今次的創辦人。

對於舉行這個音樂會，方樹樑表示因為疫情關係，大家要避免外出及聚會，但透過網絡，大家可以不用外出都看到他們的演出，故便與機構合作舉行一連串的直播音樂會。

今次音樂會主題是「Secretly Hers」，丁悅笑言屆時可能會與大家分享秘密：「當日會唱啲情歌同大家分享，會同網友互動，問吓大家或爆吓自己啲感情世界都唔奇。」

三女坦言首次合作，Sukie透露期待與中樂合作，璧沁說：「之前都同歌手合作過，但從來未同女士合作過，二胡嘅聲同男歌手夾法係粗獷、雄厚啲，女士就會溫柔、嬌嗲，甚至幽怨啲，怨婦咁，二胡同演奏女性深情係好襯。」Sukie即笑言：「我九成歌都係怨婦歌，真係慘啦，自此洗唔甩怨婦名。」

首次做導演的Kis透露音樂會以音樂劇場形式演出，會把之前做show的經驗擺落去，開心做導演可以成就別人的快樂，但笑言有難度：「做幕後要處理大家嘅嘢，所以有好深嘅體會。」今次有專業演唱會的收音，亦會用上至少4部4K高清攝影機拍攝，而每個歌手亦會攞住電話直播自己，故音樂會有超過5個視覺：「所以我點解要揀3位靚女啦！」

為免有醜態出現，Sukie笑言要立即開始減肥：「最近除咗工作外，差唔多每日都喺屋企抗疫，所以真係肥咗好多，要喺屋企操下先敢上台。」而璧沁今次演出會更加盡力，免得直播更易被人cap低走音。

而提到丁悅是臨時頂替本身有份演出的網絡歌手劉蘊晴，因對方是澳門人，政府近日宣布澳門入境人士要家居隔離14日，故她未能趕及演出，改由丁悅臨時補上。問時間緊迫可會有壓力？她說：「我開心期待居多，雖然都有少少緊張，始終一段時間冇正式同大家見面，呢段時間少咗幕前，但去咗幕後，唱演唱會和音同歌曲和音。」

問Kis可會演出埋一份？他笑言今次會專注做導演。提到Sukie老公鄧健泓有幫手籌備畀意見，問時可會拉埋老公上台唱歌？Sukie說：「好難請佢！我都請唔郁佢。」

提到音樂會是慈善性質，Sukie和丁悅表示只收車馬費，目的是疫情期間希望娛樂大家，就算不收錢都會做。而方樹樑亦預告下次音樂會將邀得釗峰演出。